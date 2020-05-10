Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kuaför ve berberlerin geçisi süreyle faaliyetleri durduruldu.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs itibariyle açılacağını duyurdu.

Kuaför ve berberlerin faaliyetlerinin durdurulmasının ardından çok sayıda vatandaş, evlerinde saç kesimine başlamıştı. Bunun üzerine de e-ticaret sitelerinde tıraş makinesi fiyatlarında büyük bir artış gözlendi.

Kuaför ve berberin açılma kararının ardından ise tıraş makinesi fiyatlarınde değer kaybı gözleniyor.

Özellikle Mart ve Nisan aylarında 2 katına kadar çıkan fiyatlarda, kuaförlerin yeniden açılma kararıyla büyük düşüş görülüyor.

Azalan talep sonrası firmalar, tıraş makinelerinin fiyatlarını koronavirüs öncesi satılan değerlerine kadar düşürüyor.

Kuaförler yarın açılıyor

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında, müşteriler randevu ile kabul edilecek, maskesiz müşteri alınmayacak, iş yerinde müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmayacak, misafir kabul edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Bakanlık tarafından normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başlayacak sektörlerle ilgili tedbirlerin nasıl olacağına ilişkin rehber hazırlandı.

[Fotoğraf: AA]

Rehberde, "Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gerekenler" başlığı altında "Genel önlemler", "iş yeri ile ilgili alınması gereken önlemler", "müşterilere yönelik önlemler", "personeli korumaya yönelik önlemler", "ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırma" adı altında tedbirlere yer verildi.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında, alanlarının küçük olması ve çalışma koşulları nedeniyle müşterilerle yakın temasın söz konusu olabildiği belirtilen rehberde, hem iş yeri çalışanının hem de müşterinin Covid-19 salgını süresince korunma önlemlerini almaları gerektiği, önlemlerle ilgili afişlerin de görünür yere asılması gerektiği belirtildi.