Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, normalleşme süreci için turizm takvimini paylaştı. Yabancı turist için trafiğin açılacağı ilk noktaların, salgın sorununu bitiren Uzak Doğu ülkeleri olacağını söyledi.

"Mayıs sonu iç, Haziran sonrası dış turizm başlayacak"

Önce iç, ardından dış turizm başlayacak. Havalarında ve sınır kapılarında yerli yabancı tüm turistlere test yapılacak.

Bakan Ersoy şunları söyledi:

"Mayıs sonu itibarıyla iç turizmle ufak ufak başlayacağız. Haziran için de görüşmeler tamamlandıkça hava trafikleri açılmaya başlar.

Ağırlıklı turizm havalimanı olarak kullanacağımız yerler ve sınır kapılarımızda Sağlık Bakanlığımız test merkezleri oluşturuyor şu anda. Çok basit bir test biliyorsunuz 2-3 dakikada oluyor."

Önlemlerle ilgili genelge yayımlanacak

Turistik tesisler, sertifikasyon programından geçmek zorunda. Sertifikasyon süreci 4 bölümden oluşuyor.

“Yolcu sağlığı ve güvenliği”, “Çalışan sağlığı ve güvenliği”, “Tesislerde alınan önlemler” ve “Ulaşım araçlarında alınan önlemler”in yer aldığı 132 madde bulunuyor. Önlemlerle ilgili Salı günü bir genelge de yayımlanacak.

"Açık büfelerin sunum sistemi değişecek"

"Bu sene için otellerin yüzde 50'si yüzde 60'ını açabilirsek iyi bir sezon olduğunu düşünüyorum" diyen Bakan Ersoy şöyle konuştu:

"Bu kriterleri belirlerken esas aldığımız şey sosyal mesafe ve sosyal mesafede de bir buçuk metre kuralı var."

Otellerde ve restoranlarda masalar arası mesafe bir buçuk metre, sandalyeler arası ise 60 santimetre olacak. Her şey dahil sistemi devam edecek. Açık büfeler kaldırılmayacak, sadece sunum sistemi değişecek.

Dışişleri Bakanlığı ile ortak çalışma

Turizm seferberliği için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

Yabancı muhataplara iyi niyet mektubu gönderilecek. Her iki bakan, ilk etapta 70 mevkidaşıyla telefonda görüşecek. Turizmde alınan önlemler ve Türkiye'nin sağlık sistemi anlatılacak.