Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düğün organizasyonlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, düğünlerin ülke ekonomisi için önemine değinerek, birçok meslek kolunu yakından ilgilendirdiğine dikkati çekti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alınması şartıyla düğün organizasyonlarına esneklik tanınması gerektiğini savunan Palandöken, "Kapalı mekanlarda yapılamayan düğünler açık havada ve kır düğünü şeklinde olmalı. Eylül ayı beklenmemeli. Çünkü açık havada yapılacak düğünler, salgın açısından daha az risk taşıyor" dedi.

Palandöken, düğünlerin başlamasının bu süreçte tüm sektörleri hareketlendirerek işsizliğin tırmanmasının önüne geçeceğini kaydetti.