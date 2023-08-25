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Ekonomi
TRT Haber 25.08.2023 23:05

BDDK'dan konut kredisi kararı

BDDK, ikinci konutunu alacak olanlara yönelik kredi kısıtı getirdi. Tüketiciler, ikinci ev alımında eskiye göre yüzde 75 daha az kredi kullanabilecek. Söz konusu kısıt ilk ev alımında uygulanmayacak.

BDDK'dan konut kredisi kararı

Finansal istikrar güçlendiriliyor, makro ihtiyati tedbirlerbirer birer alınmaya devam ediliyor.

Yeni adım konut kredilerine yönelik oldu. İkinci evini almak isteyen tüketicilere kredi kısıtı geldi. Artık ikinci evini almak isteyenlerin, daha fazla peşinatı olması gerekecek.

Kararı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu duyurdu. Tüketiciler; kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuğu üzerine halihazırda bir ev varsa ikinci ev için daha az kredi kullanabilecek.

İlk konut alımlarında değişiklik olmayacak

Kredi miktarı eskiye göre yüzde 75 daha düşük olacak. İlk evini alanlar için ise kredi kısıtı uygulanmayacak.

Karar kapsamında; 5 milyon liraya kadar olan sıfır konutların yüzde 22,5’ine kredi verilecek. Bu oran 5 ila 10 milyon lira arasındaki sıfır konutlar için yüzde 20 olacak.

İkinci ev alımında tercihini ikinci el konutlardan yana kullanan kişiler için de oranlar düşürüldü.

Buna göre, 1 milyon liranın altındaki ikinci el konutların yüzde 22,5’ine kadar kredi alabilecek. 1 ila 2 milyon lira arasındaki ikinci el konutlarda ise yüzde 17,5’ine kredi alınabilecek.

Bankalara da risk ağırlığı düzenlemesi geldi. İkinci konut için kredi kullandıracak bankalarda risk ağırlığı yüksek olacak. Yüzde 150 olarak uygulanacak.

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