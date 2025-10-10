Parçalı Bulutlu 11.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 10.10.2025 08:29

Bazı ülkelerden lastik ithalatına damping soruşturması

Çekya, Güney Kore, Macaristan, Sırbistan, Slovakya ve Hindistan menşeli "muhtelif kauçuktan yeni dış lastiklerin" ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Bazı ülkelerden lastik ithalatına damping soruşturması

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Çekya, Güney Kore, Macaristan, Sırbistan ve Slovakya menşeli "hafif ticari araç dış lastikleri", Güney Kore ve Sırbistan menşeli "ağır vasıta dış lastikleri", Çekya ve Hindistan menşeli "zirai araç dış lastikleri" eşya tanımlı "muhtelif kauçuktan yeni dış lastikler" ürünlerine yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yerli üreticiler tarafından desteklenen başvuru üzerine söz konusu ürünlerin yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucu soruşturma için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı. Bu kapsamda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından söz konusu ürünün ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

ETİKETLER
İthalat İhracat Ekonomik Düzenlemeler Ticaret Bakanlığı
