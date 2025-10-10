Açık 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 10.10.2025 06:19

Kamuya 260 personel alımı yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alacak. Alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamuya 260 personel alımı yapılacak

Başvurular için 2024 yılı KPSS B puanı esas alınacak. İstihdam edilecek personel için, 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi ile 108 destek personeli kontenjanı ayrıldı.

Adaylar başvurularını 13-24 Ekim tarihleri arasında yapacak. Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

Savunma Sanayii 36, Kültür Bakanlığı 24 personel alacak

Savunma Sanayii Başkanlığı da 36 savunma sanayi uzman yardımcısı alacağını açıkladı.

Elektrik, bilgisayar mühendisliği başta olmak üzere ilgili bölümlerden mezun olan adaylardan 80 ve üzeri KPSS puanı ile 75 puan İngilizce şartı aranıyor.

Başvurular 13 Ekim ve 27 Ekim tarihleri arasında başkanlığın internet sitesi üzerinden yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da, 24 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu.

Büro, koruma güvenlik ve destek personeli olarak istihdam edilecek alım ilanı için diğer tüm detaylara Resmi Gazete'den ulaşılabilecek.
 

ETİKETLER
Memur Alımı İstihdam Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sıradaki Haber
Gümüşün onsu 51 doları aşarak rekor kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:36
Filipinler'de 7,4 büyüklüğünde deprem
06:12
Hafta sonu hava nasıl olacak?
06:48
Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:39
MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katıldı
23:35
Hamas: İsrail sivilleri hedef alan saldırılarıyla ateşkesi engellemeye çalışıyor
23:32
ABD Başkanı Trump, Gazze'den kimsenin zorla çıkarılmayacağını söyledi
Fransa'da evsizlerin sayısı 350 bine ulaştı
Fransa'da evsizlerin sayısı 350 bine ulaştı
FOTO FOKUS
Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ