Hafif Kar Yağışlı 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 21.03.2024 13:25

Bazı plastik ürünlerin ithalatında gözetim uygulanacak

Bazı plastik ürünlerin ithalatında gözetim uygulamasına gidilmesi kararlaştırıldı.

Bazı plastik ürünlerin ithalatında gözetim uygulanacak
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kilogram başına 15 dolar olarak belirlenen gümrük kıymetinin altındaki kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri, 3 dolar altındaki kelepçeler, 3 ile 5,5 dolar arasındaki bazı boncuklar için ithalatta gözetim uygulanacak.

Ayrıca, etilen polimerlerden olan, baskılı ve bazı plastikten diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şerit türlerindeki gözetim için birim gümrük kıymeti kilogram başına 3 dolar, "Diğerleri" kategorisinde yer alan bazı plastik ürünler için de 5 dolar olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler, İthalat Genel Müdürlüğü'nün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Sıradaki Haber
"Atık su geri kazanımı" sanayicinin gündeminde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
Bakan Uraloğlu Trabzon'da vatandaşlarla buluştu
13:38
ABD'de eski polis memuruna 2 kişiye işkence ettiği gerekçesiyle 40 yıl hapis cezası
13:38
Bakan Bolat: Özel sektörümüze yeni imkanlar açmaya çalışıyoruz
13:35
Yakıt tankerinden mazot çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
13:23
"Atık su geri kazanımı" sanayicinin gündeminde
13:21
1800 yıllık İznik Roma Tiyatrosu'nda restorasyon tamamlandı
Sonbahar ve kış yağışları Doğu ve Güneydoğu'da barajların su seviyesini yükseltti
Sonbahar ve kış yağışları Doğu ve Güneydoğu'da barajların su seviyesini yükseltti
FOTO FOKUS
Tekirdağ'daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Tekirdağ'daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ