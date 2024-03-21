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Ekonomi
AA 21.03.2024 11:20

Ramazan Bayramı'nda 20 milyon civarında seyahat bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının iç pazarı hareketlendireceğini belirterek, "Ara tatil ve bayram tatili döneminde tüm seyahatlerin ekonomik hacminin toplamda 100 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

Ramazan Bayramı'nda 20 milyon civarında seyahat bekleniyor

Bağlıkaya, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının sektör açısından çok değerli olduğunu anlatarak, kararın erken alınmasının vatandaşların ve seyahat acentelerinin planlamalarını yapabilmelerine olanak sağlayacağını vurguladı.

Kararın yurt içi pazarı daha da hareketlendireceğini söyleyen Bağlıkaya, "Güçlü bir iç turizm hareketi, sektörümüzün ve ülkemizin kalkınmasında son derece önemli bir role sahip. Seyahat acentelerimiz birçok kültür destinasyonuna ve her bütçeye uygun turlar hazırladı. Bayram dönemi ve okul ara tatilinin birleşeceği dönemde vatandaşlarımızı ülkemizin dört bir yanında tatil yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Ramazan Bayramı ile 6 Nisan'da başlayacak ikinci ara tatilin birleşmesinin iç pazarda ciddi hareketlilik sağlayacağını kaydeden Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde memleket ve akraba ziyaretleri dahil olmak üzere vatandaşlarımızın 20 milyon civarında seyahat gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bu seyahatlerin 2 milyonluk bölümünü doğrudan turizm hareketleri oluşturacak. Bayram tatilinde turizm tesislerine giriş sayısının 1,5 milyon düzeyinde olmasını, diğer konaklama türleri de eklenince turistik konaklama sayısının 2 milyona ulaşmasını bekliyoruz.

Ara tatil ve bayram tatili dönemindeki memleket, akraba ziyaretleri ile turizm hareketliliğini kapsayan tüm seyahatlerin oluşturacağı ekonomik hacmin ise toplamda 100 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz."

Kültür turları öne çıkıyor

Seyahat acentelerinin yurdun dört bir yanını kapsayan alternatif turlar hazırladığını, Akdeniz Bölgesi'ndeki otellere, doğa ve kültür turlarına ilginin yüksek olduğunu belirten Bağlıkaya, "Kültür turlarında GAP, Karadeniz ve Kapadokya turları öne çıkıyor. Seyahat acentelerimiz 3, 4 ve 5 gecelik turları vatandaşlarımızın beğenilerine sundu. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla 6-7 gecelik turlar da talep görmeye başlayacak. Şu anda yoğunluk 3 ve 4 gecelik turlarda" diye konuştu.

Firuz Bağlıkaya, yurt dışı turlar konusunda en büyük engelin vize sorunu olduğunu ifade ederek, "Vize konusunda yaşanan sıkıntılar ne yazık ki devam ediyor. Bu nedenle Avrupa ülkelerine gitmek isteyip vize başvurusu reddedilen vatandaşlarımızın vizesiz olan Balkan turlarına, Mısır gibi destinasyonlara yöneldiklerini görüyoruz. Genellikle 3 gece 4 gün ve 4 gece 5 günlük turlar daha çok talep görüyor" değerlendirmesini yaptı.

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