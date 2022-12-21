Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bazı bisiklet aksamlarının ithalatında gözetim uygulaması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bazı bisiklet aksam ve ekipmanlarının ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek. Belirtilen eşyalar ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle, aralarında el pompaları, aydınlatma ve gözle görülebilen işaret cihazları, jantlar, seleler ve pedalların da bulunduğu bazı bisiklet aksam ve ekipmanlarının ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre, tebliğde kilogram başına dolar cinsinden tespit edilen gümrük kıymetinin altında birim kıymeti olan eşyaların ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek.
Belirtilen eşyalar ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.
Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı
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