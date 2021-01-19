Aydıntepe ilçesinde yer alan 2 bin 330 rakımlı Kılıçkaya Yaylası’ndaki rüzgarın ekonomiye kazandırılması için 10 türbinli Rüzgar Elektirik Santrali (RES) yapılıyor. Altyapı çalışmalarının yüzde 98’i tamamlanan santralin faaliyete alınmasıyla 32 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak.

Santral devreye alındığı zaman toplam kurulu gücü ise 40 MGW olacak. İlk rüzgar türbini montajlandı ve hizmete alındı, diğer türbinlerin inşası ise devam ediyor.

“5 yıl boyunca rüzgârın yönünü ölçtük”

Proje Müdürü İbrahim Alper Saat çalışmaların devam ettiğini söyledi:

“Santralimizde 10 rüzgâr türbini kurmayı planlamaktayız. Çetin kış şartlarından dolayı şu anda birinin montajını tamamladık. Santralimizin yılda 140 bin MGW elektrik üretmesi planlanıyor. Ayrıca ayda 700 bin hanenin de enerji ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz.İlk etapta bölgeye rüzgâr ölçüm direklerimizi diktik. 5 yıl boyunca rüzgârın yönünü, basıncını, nemini, havanın sıcaklığını ve rüzgârın esme şiddetini ölçtük.”