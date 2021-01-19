Doğal gaz tüketiminde dün rekor kırıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün gerçekleşen 272,3 milyon metreküplük rekor doğal gaz tüketiminin 274,2 milyon metreküplük rekor arzla karşılandığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün 272,3 milyon metreküp oranla doğal gaz tükeminde rekor kırıldığını duyurdu. Rekor tüketim 274,2 milyon metreküplük rekor arzla karşılandı.
Bakan Dönmez, "Doğalgazda rekor tüketime rekor arz" grafiğini de paylaştı.
Dün gerçekleşen 272,3 milyon m³'lük rekor doğalgaz tüketimini 274,2 milyon m³'lük rekor arzla karşıladık.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 19, 2021
Kesintisiz ve güvenli arz anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler, depolama, FSRU ve LNG terminallerimizle insanımıza rekor düzeyde doğalgaz sunduk. pic.twitter.com/Wq60fblLDU
Dönmez paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kesintisiz ve güvenli arz anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler, depolama, FSRU ve LNG terminallerimizle insanımıza rekor düzeyde doğalgaz sunduk."
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