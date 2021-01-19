Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün 272,3 milyon metreküp oranla doğal gaz tükeminde rekor kırıldığını duyurdu. Rekor tüketim 274,2 milyon metreküplük rekor arzla karşılandı.

Bakan Dönmez, "Doğalgazda rekor tüketime rekor arz" grafiğini de paylaştı.

Dün gerçekleşen 272,3 milyon m³'lük rekor doğalgaz tüketimini 274,2 milyon m³'lük rekor arzla karşıladık.



Kesintisiz ve güvenli arz anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler, depolama, FSRU ve LNG terminallerimizle insanımıza rekor düzeyde doğalgaz sunduk. pic.twitter.com/Wq60fblLDU — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 19, 2021

Dönmez paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kesintisiz ve güvenli arz anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler, depolama, FSRU ve LNG terminallerimizle insanımıza rekor düzeyde doğalgaz sunduk."