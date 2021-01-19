Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 441 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 441,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 441 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını da 2.938 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.840 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatının yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve ABD'de daha büyük bir teşvik paketi beklentileriyle yön arayışında olduğunu belirtti.

ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'in bugün yapacağı sunumun varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 440 lira 90 kuruşken satışı ise 440 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 715 lira satış fiyatı 720 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 19 Ocak güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.840,31 dolar

Satış: 1.840,50 dolar

Gram

Alış: 440,90 lira

Satış: 441,10 lira

Çeyrek

Alış: 715,57 lira

Satış: 720,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.903,00 lira

Satış: 2.938,00 lira