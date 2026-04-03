Batı Akdeniz'den 736,8 milyon dolarlık ihracat

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan birlikten, yılın ilk üç ayında 736,8 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 4,49 oranında bir artış gerçekleştirildiğini dile getiren Çavuşoğlu, dünya genelinde yaşanan savaş ortamına rağmen bu rakamın sevindirici olduğunu ifade etti.

Birlik üyesi 1525 firmadan 152 ülke ve bölgeye satış yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ülkelere baktığımızda Almanya ilk sırada, takiben Romanya ve Çin geliyor. İlk kez Rusya ilk üçün altına düştü. Dikkat çekici ülke Romanya oldu, orada ciddi bir atak yaptık. Ama Rusya'da geri kalmak da çok hoşumuza gitmiyor. Bundan sonra da daha iyi artışlar sağlamalıyız. Amerika Birleşik Devletleri konumunu koruyor, burada ihracatı artırmamız gerekiyor."

Çavuşoğlu, 1 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısının 69'a, 5 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısının 36'ya, 10 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısının ise 19'a çıktığını bildirdi.

İhracat şampiyonu "biber" oldu

Sektörel bazda ise en fazla yurt dışı satışının yaş meyve ve sebzede gerçekleştirildiğini anlatan Çavuşoğlu, "Yaş meyve ve sebzenin devamında maden, arkasından ağaç ve orman ürünleri geliyor. Bölge ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini yaş meyve-sebze ve maden sektörleri oluşturuyordu. Ancak son bir yıldır diğer sektörlerde de artış gözleniyor. Bu aslında sevindirici, bütün sektörlerde mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Başkan Çavuşoğlu, yaş meyve ve sebzede 290 milyon 400 bin dolarlık yurt dışı satışı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yaş meyve ve sebze sektöründe ise ihracat şampiyonunun biber olduğunu belirten Çavuşoğlu, yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,50 artışla 114 milyon 298 bin 264 dolarlık biber ihracatı gerçekleştirildiğini vurguladı.

Maden ve metaller sektöründe de 110 milyon dolarlık ihracat yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, bu rakamın 80,9 milyon dolarını da doğaltaşın oluşturduğunu ifade etti.