Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, ülkenin nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 109 artarak 18,8 milyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde ise Türkiye'nin ihracatı 68,8 milyar dolara ulaştı.

Ocak-nisan döneminde Ankara'dan yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 artışla 2 milyar 883 milyon 336 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde Ankara'dan 2 milyar 367 milyon 883 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-nisan döneminde ABD'nin en fazla ihracat yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde ABD'ye 268 milyon 864 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 262 milyon 195 bin dolarla Çin, 223 milyon 540 bin dolarla Almanya, 111 milyon 621 bin dolarla Irak ve 105 milyon 809 bin dolarla İtalya takip etti.

Ankara'nın ihracatında "mücevher" parlaması

Başkentten yılın ilk 4 ayında yapılan dış satımda "kimyevi maddeler ve mamulleri" 486 milyon 555 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 448 milyon 450 bin dolarla "makine ve aksamları", 370 milyon 495 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 362 milyon 646 bin dolarla "madencilik ürünleri" ve 204 milyon 490 bin dolarla "savunma ve havacılık sanayisi" takip etti.

Ocak-nisan döneminde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 85,6 ile "mücevher" oldu.

Söz konusu sektörü, yüzde 64,6 ile "deri ve deri mamulleri" yüzde 63,2 ile "halı" ve yüzde 62,6 ile "madencilik ürünleri" izledi.

Başkent ekonomisinde önemli paya sahip olan "otomotiv endüstrisi"nin ihracatı bu dönemde yüzde 9,8 artarken, "savunma ve havacılık sanayisi" dış satımı yüzde 11 azaldı.