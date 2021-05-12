Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor.

Gram altın yükselişini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıdı. Son 6 ayın en yüksek değerine ulaşarak 494 lira seviyesine geldi.

Çeyrek altın ise 812 liraya ulaştı.Nisan ayında yükselişe geçen ons altın da son 3 ayın zirvesini gördü.

Bin 837 doları gören ons altın şu anda bin 830 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altında yükseliş sürüyor

Altındaki son durumla ilgili bilgi veren Ekonomist Cüneyt Paksoy, "Ana planda güvenli liman dışında likidite desteğinden faydalanarak ki gündemde ABD'den gelebilecek 4 trilyon dolarlık ek paket süreci de var. Oradan gelecek ek likidite imkanlarından emtia tarafının faydalanması ve bunun altına yansıması. Bu durum yukarı yönlü taşıyor" diyor.

"Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında yön ne olur?" sorusuna da yanıt veren Paksoy şunları söyledi:

“Ons altında 2 bin dolar ve üzeri senaryo gerçekleştiği andan itibaren gram altında da 600 ve üzeri fiyatlama mümkün ama bugünden yarına değil bu bir projeksiyon teknik senaryo olarak görülmeli”

Altın yatırımcısı bu süreçte ne yapmalı?

Geri çekilmelerde alım yönünde hareket edilebileceğini söyleyen Paksoy, "Orta ve uzun vadede hem sizi korur hem getiri getirir hem de diğer enstrümanlarına karşı bir hedge etme imkanı verir altın muhakkak portföylerde olmalı. Özellikle geri çekilmeleri alım yönünde kullanmaya devam etmeli" açıklamasını yaptı.