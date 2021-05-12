Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiliz ekonomisi ilk çeyrekte daraldı
İngiliz ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,5 daraldı. Daralmaya koronavirüs ile mücadelede uygulanan kısıtlamaların neden olduğu ifade edildi.
Ekonomistlerin daralma beklentisi ilk çeyrekte 1,7 yönündeydi. İngiltere'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH), 2020 Şubat'tan bu yana yüzde 5,9 azaldı.
Mart ayında ise kademeli açılmaya geçilmesine rağmen yüzde 2,1 büyüme kaydedildi.
İngiliz ekonomisi geçen yıl salgın nedeniyle yüzde 9,8 daralmıştı.
Etiketler: Koronavirüs
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