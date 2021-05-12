Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Altında yükseliş sürüyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Yurt içi piyasalarda altın yönünü yukarı çevirdi. Gram altın 492 liradan işlem görüyor. Ons altın ise bin 830 dolar seviyelerinde seyrediyor.
Gram altın yükselişini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıdı. Son 6 ayın en yüksek değerine ulaşarak 492 lira seviyesine geldi.
Çeyrek altın ise 812 liraya ulaştı.
Nisan ayında yükselişe geçen ons altın da son 3 ayın zirvesini gördü. 1837 doları gören ons altın şu anda 1830 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Etiketler: Altın
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