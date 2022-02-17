Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 11 Şubat ile biten haftada 73 milyar 169 milyon 720 bin lira artarak 5 trilyon 664 milyar 366 milyon 191 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,96 artışla 2 trilyon 166 milyar 209 milyon 965 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,01 azalışla 3 trilyon 273 milyar 415 milyon 648 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 250 milyar 812 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 223 milyar 49 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 11 Şubat itibarıyla 2 milyar 126 milyon dolarlık azalış görüldü.