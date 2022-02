Türk Hava Yolları (THY), Avrupa Sivil Havacılık Emniyeti Ajansının uyguladığı Yabancı Hava Aracı Emniyet Denetimleri (SAFA) programı kapsamında uygulanan denetimlerde 0,054 bulgusuzluk oranı ile Avrupa'nın en başarılı havayolu şirketleri arasında gösterildi.

Avrupa'daki 57 meydanda 38 sivil havacılık otoritesi tarafından 74 denetim geçiren bayrak taşıyıcı, sıfıra yakın bir oranla denetimleri başarıyla tamamladı.

"Avrupa ortalamasının üzerinde bir başarı"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, denetimlerde elde edilen sonuçlarla ilgili şunları söyledi:

"Dünyanın 128 ülkesinden her gün yüzbinlerce kişi sevdikleriyle buluşmak için çıktıkları yolculukta Türk Hava Yolları'na güveniyor. Biz de seyahatin her aşamasını kusursuz bir şekilde planlayarak bu güvenin karşılığını misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Bu çabanın bir sonucu olarak SAFA programı 2021 yılı denetimlerini Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarı ile tamamladık ve güvenilir havayolu kimliğimizi bir kez daha kanıtladık. Misafirlerimizin seyahat konforu ve uçuş emniyetini her gün bir üst seviyeye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."