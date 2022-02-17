Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bir süre önce dünyada artan gübre ve yem fiyatlarının, Türkiye'de yüzde 30 düşürülmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

İndirimin çiftçileri büyük oranda rahatlatacağını ifade eden Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

2021 yılında kentte 940 bin ton buğday üretildiğini anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Bu yıl üretimi bir milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 240 bin ton ayçiçeği ürettik, bunda da 300 bin ton hedefimiz var. Çiftçilerimiz ekilmedik bir karış alan bırakmadılar diyebilirim. Gübrenin ham maddesi doğal gaz olduğu için fiyatlar artmıştı. Bu nedenle de Cumhurbaşkanımız devreye girdi. Devletimiz şuanda bu sorunu çözmüş durumda."

"Bu indirim çiftçiye nefes aldıracak"

Fiyatlarda güzel bir düşüş olduğunu anlatan Dirin, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Gübre ve yem fiyatları çok yüksekti. Fiyatların düşüşü çok iyi oldu. İmkanlar dahilinde fiyatlarda düşüş yapıldı" diye konuştu.

Üsküp beldesinde çiftçilik ve besicilik yapan Abiden Maldır da fiyatların düşürülmesinden memnun olduklarını söyledi.

Gübre ve yem fiyatlarının son dönemde ciddi bir şekilde arttığını dile getiren Maldır, "Gübre ve yem fiyatlarındaki indirim çiftçi ve besicilere nefes aldıracak." dedi.