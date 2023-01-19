Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 13 Ocak ile biten haftada 226 milyar 264 milyon 602 bin lira artarak 9 trilyon 373 milyar 73 milyon 937 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,10 artışla 4 trilyon 819 milyar 979 milyon 472 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,81 artışla 4 trilyon 160 milyar 202 milyon 785 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 233 milyar 65 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 198 milyar 73 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 13 Ocak itibarıyla 646 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 51 milyar 348 milyon 901 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,4 artışla 885 milyar 938 milyon 511 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,3 yükselişle 669 milyar 126 milyon 218 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 330 milyar 580 milyon 336 bin lirası konut, 40 milyar 159 milyon 591 bin lirası taşıt ve 680 milyar 608 milyon 974 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 13 Ocak ile biten haftada 100 milyar 846 milyon 416 bin lira artarak 7 trilyon 385 milyar 820 milyon 271 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,5 artış kaydetti.