Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında, et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla gerekli yetkilendirme ve görevlendirmeler yapıldı.

Üretici ve tüketicilerin korunması amacıyla et piyasası düzenli takip ediliyor. Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınıyor.

Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ile Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli tedarik süreçleri tamamlandı.

Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılması kararlaştırıldı.