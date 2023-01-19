Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Et ve Süt Kurumu'ndan 'Ramazan' düzenlemesi
Ramazan ayı öncesinde ette arz güvenliği ve fiyat istikrarı için gerekli tedbirler alındı. Et ve Süt Kurumu, ihtiyaç olması durumunda piyasaya taze karkas et satışı yapacak.
Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında, et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla gerekli yetkilendirme ve görevlendirmeler yapıldı.
Üretici ve tüketicilerin korunması amacıyla et piyasası düzenli takip ediliyor. Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınıyor.
Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ile Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli tedarik süreçleri tamamlandı.
Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılması kararlaştırıldı.
Etiketler: Et ve Süt Kurumu Ramazan Ayı
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