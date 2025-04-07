Hafif Sağanak Yağışlı 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.04.2025 23:09

Bangladeş'ten, hazır giyimde başlıca ihracat noktası ABD'ye "tarifeleri ertele" çağrısı

Bangladeş yönetimi, hazır giyim ürünlerinde başlıca ihracat noktası ABD'nin uygulayacağı yüzde 37'lik karşılıklı tarifelerin üç ay ertelenmesi çağrısı yaptı.

Bangladeş'ten, hazır giyimde başlıca ihracat noktası ABD'ye "tarifeleri ertele" çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Ulusal basındaki habere göre, Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazdı.

Yunus, Bangladeş'in, Trump'ın "ticaret gündemine tam destek için gerekli tüm adımları atacağına" yönelik güven vermek amacıyla mektup yazdığını bildirdi.

Mektubunda, ABD'nin Bangladeş'e yönelik uygulayacağını açıkladığı yüzde 37'lik karşılıklı tarifelerin üç ay ertelenmesi çağrısı yapan Yunus, ülkesine yönelik tarifelerin "yeniden düşünülmesini" istedi.

Yunus, "Belirli test gereksinimlerini ortadan kaldırıyoruz. Paketleme, etiketleme ve sertifikasyon gereksinimlerini rasyonalize ediyoruz. Gümrük prosedürlerini ve standartlarını basitleştirmek gibi ticareti kolaylaştırma önlemleri alıyoruz" ifadesini kullandı.

Bangladeş, küresel bazda Çin'den sonra ikinci büyük hazır giyim ihracatçısı konumunda. ABD 2024'te 8,4 milyar dolarlık ihracatla Bangladeş'in en büyük ihracat noktası ve bunun 7,34 milyar doları hazır giyimden ürünlerinden oluşuyor.

Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisi için enflasyon ve resesyon riskini artırıyor
Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisi için enflasyon ve resesyon riskini artırıyor

ABD'nin uyguladığı "karşılıklı tarifeler"

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Beyaz Saray, söz konusu tarifelerin 9 Nisan'da uygulamaya geçeceğini açıklamıştı.

Kararname kapsamında ABD'nin birçok ticaret partnerine uyguladığı tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Pek çok ülke ve AB, Trump'ın tarifelerine tepki göstermiş, bu oranların ABD ile müzakere edileceğini bildirmişti.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, 50'yi aşkın ülkenin Trump'ın uygulayacağı tarifeleri müzakere etmek üzere Beyaz Saray ile temasa geçtiğini belirtmişti.

ETİKETLER
ABD ABD Ekonomisi Bangladeş Donald Trump
Sıradaki Haber
Avrupa borsaları tarife depreminin etkisiyle günü keskin düşüşle tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:35
Mardin'de yangın: 1 ölü, 1 yaralı
23:33
Hamas'tan, soykırımcı İsrail'in "aç bırakma" politikasına tepki
23:09
Trump'tan "İran'la bir anlaşma yapabiliriz" mesajı
23:21
Erzurum'da kamyon 6 aracı biçti: 7 yaralı
22:43
Çanakkale'de bir köyde şap karantinası
22:51
Şam'da devrik rejimin kimyasal saldırısının 7. yılında sessiz anma töreni düzenlendi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
Katil Netanyahu Washington'da protesto edildi
Katil Netanyahu Washington'da protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ