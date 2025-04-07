Bangladeş'ten, hazır giyimde başlıca ihracat noktası ABD'ye "tarifeleri ertele" çağrısı

Ulusal basındaki habere göre, Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazdı.

Yunus, Bangladeş'in, Trump'ın "ticaret gündemine tam destek için gerekli tüm adımları atacağına" yönelik güven vermek amacıyla mektup yazdığını bildirdi.

Mektubunda, ABD'nin Bangladeş'e yönelik uygulayacağını açıkladığı yüzde 37'lik karşılıklı tarifelerin üç ay ertelenmesi çağrısı yapan Yunus, ülkesine yönelik tarifelerin "yeniden düşünülmesini" istedi.

Yunus, "Belirli test gereksinimlerini ortadan kaldırıyoruz. Paketleme, etiketleme ve sertifikasyon gereksinimlerini rasyonalize ediyoruz. Gümrük prosedürlerini ve standartlarını basitleştirmek gibi ticareti kolaylaştırma önlemleri alıyoruz" ifadesini kullandı.

Bangladeş, küresel bazda Çin'den sonra ikinci büyük hazır giyim ihracatçısı konumunda. ABD 2024'te 8,4 milyar dolarlık ihracatla Bangladeş'in en büyük ihracat noktası ve bunun 7,34 milyar doları hazır giyimden ürünlerinden oluşuyor.

ABD'nin uyguladığı "karşılıklı tarifeler"

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Beyaz Saray, söz konusu tarifelerin 9 Nisan'da uygulamaya geçeceğini açıklamıştı.

Kararname kapsamında ABD'nin birçok ticaret partnerine uyguladığı tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Pek çok ülke ve AB, Trump'ın tarifelerine tepki göstermiş, bu oranların ABD ile müzakere edileceğini bildirmişti.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, 50'yi aşkın ülkenin Trump'ın uygulayacağı tarifeleri müzakere etmek üzere Beyaz Saray ile temasa geçtiğini belirtmişti.