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Dünya
AA 07.04.2025 18:46

Beyaz Saray: Tarifeleri 90 gün durdurma haberleri doğru değil

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray: Tarifeleri 90 gün durdurma haberleri doğru değil
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haberlerin "yalan haber" olduğunu söyledi.

Sosyal medyada, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'e atfedilerek Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haber çıkmıştı.

Söz konusu haber, ABD’de hisse senedi yatırımcılarının birkaç dakikalığına iyimserliğe kapılmasına sebep olarak, endekslerde kısa süreli toparlanmaya neden olmuştu.

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