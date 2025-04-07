Avrupa borsaları tarife depreminin etkisiyle günü keskin düşüşle tamamladı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 4,54 değer kaybıyla 473,82 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,38 düşüşle 7.702,08 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,78 gerileyerek 6.927,12 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 4,26 değer kaybıyla 19.761,89 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 5,18 azalışla 32.853,98 puana indi.

Euro/dolar paritesi, TSİ 19.55 itibarıyla yüzde 0,301 düşüşle 1,092 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından yaşanan satış baskısı, Avrupa borsalarına da aynı şekilde yansıdı.

Ülkelerin ABD'nin tarifelerine nasıl karşılık vereceğine ilişkin belirsizlikler de piyasada endişe yaratırken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarifeleri müzakere etmek istediklerini, bunun olmaması halinde karşı tedbirler uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

Trump'ın tarifelerine karşı AB'ye göre daha ılımlı bir tavır sergileyen ve bir ticaret anlaşması için müzakerelerini sürdüren İngiltere'de Başbakan Keir Starmer, "ABD ile herhangi bir ticaret anlaşmasının ancak İngiltere'nin ulusal çıkarlarına uygun olması halinde" imzalanacağını söyledi.

Şirketler tarafında, otomobil üreticisi Volkswagen Grubunun (VW) lüks otomobil markası Audi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu ek tarifeler nedeniyle ABD'ye araç teslimatını askıya aldığı aktarıldı.

İngiltere merkezli otomotiv şirketi Jaguar Land Rover (JLR), Trump'ın ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere getirdiği yüzde 25’lik gümrük vergisi nedeniyle ülkeye ihracatını nisan boyunca askıya aldığını duyurdu.

Öte yandan, Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Sosyal medyada, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'e atfedilerek Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haber çıkmıştı. Söz konusu haber, ABD’de hisse senedi yatırımcılarının birkaç dakikalığına iyimserliğe kapılmasına sebep olarak, endekslerde kısa süreli toparlanmaya neden olmuştu.

Trump, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde, bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını bildirdi.