Gece saatlerinde gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar, limana kasalar dolusu hamsiyle döndü. Kamyonlara yüklenen hamsiler, Türkiye'nin birçok iline gönderildi.

Hamsi, Düzce'deki tezgahlarda kilogramı 30-35 liradan satılıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, limana beklentinin üstünde hamsi geldiğini belirterek, "Uzun sürmez gibi geliyor ama gelen hamsi çok güzel ve kaliteli. Fiyatları da gayet iyi vaziyette" dedi.

"Umut verici bir durum"

Balıkçıların yaşanan bolluktan memnun olduğunu ifade eden Karakaş, "Uzun zamandır yokluk söz konusuydu. Marmara hamsisine yüklenmiştik. Karadeniz'de bu şekilde kaliteli hamsinin gelmesi bizim için umut verici bir durum. Hava şartları doğrultusunda biraz daha hamsi avcılığı sürer" değerlendirmesinde bulundu.