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Balık fiyatları düşüyor

Görele Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İlhan Fuat Tavacı, denizlerde bol miktarda yapılan palamut avcılığının fiyatlara olumlu yansıdığını söyledi.

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Balık fiyatları düşüyor

Giresun Görele Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İlhan Fuat Tavacı, Karadeniz'de son yılların en iyi sezon açılışının yapıldığını belirtti.

Düşen fiyatın hem balıkçılar hem de vatandaşın yüzünü güldürdüğünü aktaran Tavacı, "Bu bolluğun devam edeceğini umuyoruz. Bol miktarda çıkan Palamut balığının 3 tanesi 10 liraya, istavrit balığıyla yerli hamsinin kilogramı da 10 liradan satılıyor. Av sezonu başlamadan önce 20-30 lira arası değişen fiyatlarda yarı yarıya düşüş yaşanmıştır" dedi.

"Palamut avcılığının bol yaşanması tezgahları şenlendirdi"

Balıkçıların avcılık kurallarına uygun hareket etmesi gerektiğini ifade eden Tavacı, şunları kaydetti:

"Balıkçılarımız avcılık kurallarına uygun olarak hareket ederlerse hem kurallara uymuş, hem de avcılığı yerinde yapmış olurlar. Şu anda palamut avcılığının bol yaşanması tezgahları şenlendirdi. 

Yerli hamsinin tezgahlarda yerini alması da hamsinin ilerleyen günlerde bol çıkacağının sinyalini vermektedir. Ben balıkçılarımıza yeni sezonda bol avcılık diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: palamut, balık
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