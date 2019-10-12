Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gıda ve gıda ile temas eden malzemelerin resmi kontrol faaliyetleri titizlikle yürütülüyor.

Bakanlık, laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten ve ithal eden firmaları internet sitesi üzerinden ifşa etti.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

İfşa edilen ürünler arasında toplam 618 firmaya ait bin 211 parti ürün bulunuyor.

"2012'den bu yana 2 bin 816 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu"

2012 yılından bu yana bin 283 firmaya ait 2 bin 816 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.

Bakanlık, uygulama ile, tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması, sektörde haksız rekabetin önlenmesi, tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve firmaların "güvenilir gıda üretimi"nin teşvik edilmesini amaçlıyor.

İhbar ve şikayetlerin denetimlerdeki payı büyük

Uygunsuzlukların tespit edilmesinde yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları büyük önem taşıyor.

Çalışmalar aralıksız ve titizlikle sürdürülüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir." denildi.

Kaynak: TRT Haber