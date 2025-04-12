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Ekonomi
AA 12.04.2025 17:49

Bakan Yumaklı'dan zirai don açıklaması: Üreticimizin yanındayız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonrası tarihin en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığını belirterek, "Bakanlık olarak, son yılların en geniş alanı kapsayan bu don olayı sonrasında da üretimin devamlılığını sağlamak üzere üreticilerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Yumaklı'dan zirai don açıklaması: Üreticimizin yanındayız

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde yaşanan zirai don olaylarına ilişkin bilgi verdi.

Mart ve nisanda, özellikle de son 3 günlük dönemde hava sıcaklıklarında ani düşüşler sonucu don, kar, dolu olaylarıyla karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Yumaklı, "Yer yer sıcaklığın eksi 15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor"

Yumaklı, olumsuz hava koşulları sonucu 2014'te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tüm üreticilerimize, çiftçilerimize büyük geçmiş olsun. Bakanlık olarak günlerdir olumsuz etkiyi en aza indirmek için 7 gün 24 saat sahada ve üreticimizin yanındayız. Bütün ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor. Don ve doludan etkilenen üreticilerimiz, tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerimize, sigortalı üreticilerimiz de Alo TARSİM 172 İhbar Hattı'na ve acentelerine hasar ihbarında bulunabilirler. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, son yılların en geniş alanı kapsayan bu don olayı sonrasında da üretimin devamlılığını sağlamak üzere üreticilerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Tekraren üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim memleketimizi her türlü afetten korusun."

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Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı Tarım Üretimi
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