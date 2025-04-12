Çok Bulutlu 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.04.2025 11:20

Somon ihracatı ilk çeyrekte 84,4 milyon doları aştı

Türkiye'nin somon ihracatı yılın ilk 3 ayında 84 milyon 406 bin dolara ulaştı.

Somon ihracatı ilk çeyrekte 84,4 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belirli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, ocak-mart döneminde 20 ülkede alıcı buldu.

Bu kapsamda Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 11 bin 899 ton somon ihraç edilerek karşılığında 84 milyon 406 bin 690 dolar kazanç sağlandı.

Bu dönemde Rusya Federasyonu, ABD ve Japonya en fazla Türk somonu dış satımı yapılan 3 ülke oldu.

Türkiye'den ocak-mart döneminde Rusya Federasyonu'na 74 milyon 37 bin 993 dolarlık, ABD'ye 2 milyon 382 bin 754 dolarlık, Japonya'ya da 1 milyon 233 bin 111 dolarlık somon ihraç edildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinden farklı olarak Azerbaycan'a da bu dönem Türk somonu dış satımı yapıldı.

ETİKETLER
Balıkçılık İhracat
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar ABD-Çin'in tarife restleşmesinde yön bulma arayışında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
ROKETSAN Endonezya'da ortak üretim tesisi kuracak
11:27
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 689'a yükseldi
11:43
Troya Antik Kenti'ndeki yaşantıyı minyatür eserlerle yansıttı
11:25
ULAK, Afrika pazarında iş birliklerini güçlendirecek
11:31
İran: ABD ile eşit şartlarda, adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak istiyoruz
11:22
Küresel piyasalar ABD-Çin'in tarife restleşmesinde yön bulma arayışında
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ