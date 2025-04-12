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Ekonomi
AA 12.04.2025 11:23

ULAK, Afrika pazarında iş birliklerini güçlendirecek

Türkiye'nin yerli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme, GITEX Africa 2025 Fuarı'nda yapacağı görüşmelerle Afrika pazarındaki iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

ULAK, Afrika pazarında iş birliklerini güçlendirecek

Afrika kıtasında dijitalleşmenin en önemli etkinliklerinden olan GITEX Africa 2025 Fuarı, 14-16 Nisan'da Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenecek.

Küresel teknoloji sektörü açısından da önem taşıyan fuarda yerli ve milli iletişim çözümlerini sergileyecek olan ULAK Haberleşme, uluslararası teknoloji aktörleriyle bir araya gelerek, stratejik işbirlikleri için zemin oluşturacak.

ULAK Haberleşme, 4,5G ve 5G haberleşme altyapıları, siber güvenlik çözümleri, akıllı şehir uygulamaları ve uçtan uca milli haberleşme sistemlerini sergileyerek, potansiyel iş ortaklarıyla B2B görüşmeleri gerçekleştirecek.

Özellikle Afrika pazarı özelinde sürdürülebilir işbirlikleri yapmayı hedefleyen şirket, güçlü yerli altyapı deneyimini uluslararası pazarlara taşımayı amaçlıyor.

Afrika'da yeni pazarlara açılma hedefi

Nijer ve Sudan başta olmak üzere Afrika ülkelerinde faaliyet göstererek bölgeye katkı sağlayan ULAK Haberleşme, kıtanın dijitalleşme sürecinde rol oynamayı planlıyor.

GITEX Africa 2025'te teknoloji ihracatını da yükseltmeyi öngören şirket, yeni pazarlara açılarak, Türkiye’nin haberleşme alanındaki mühendislik gücünü dünyaya duyurmayı hedefliyor.

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Yerli ve Milli Teknolojiler 5G Afrika
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