Bakan Yumaklı: Türkiye tarımı güçlüdür

Yumaklı, NSosyal hesabından, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 3,7 büyüdüğüne işaret eden Yumaklı, tarım sektörünün ise hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerinde gözlemlenen artışa karşın sektörde baskın paya sahip olan bitkisel üretimde yaşanan olağanüstü iklim koşulları nedeniyle dönemsel olarak yüzde 12,7 daraldığını aktardı.

Yumaklı, yılın ilk yarısında üst üste yaşanan zirai don olaylarının sert kabuklu meyvelerde, geniş alanları etkileyen kuraklığın da tahıl ve diğer tarla ürünleri rekoltesinde yol açtığı kayıpların, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla belirginleştiğini söyledi.

Bu gelişmenin, sektörün yapısal kapasitesine ilişkin değil, mevsimsel ve iklimsel olağanüstü koşullara bağlı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Bu durum, olumsuz iklimsel koşulların daha önce bitkisel üretim ikinci tahmin verilerinde gözlemlenen etkisinin GSYH istatistiklerine de yansıması olarak değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Türkiye'de gıda arz güvenliği açısından herhangi bir risk ya da tehlikenin söz konusu olmadığına işaret ederek, "Türkiye tarım sektörü, güçlü üretim altyapısı, geniş ürün deseni ve sağlam tedarik zinciri sayesinde, söz konusu dönemsel kayıpları hızla telafi edebilecek güçtedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Karşılaşılan mevsimsel etkiler geçicidir"

Bakanlık olarak tarım ve gıda piyasalarını yakından ve sürekli takip edip, gerekli durumlarda her türlü tedbiri proaktif şekilde uyguladıklarını belirten Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Ayrıca zirai dondan kaynaklı zararların tespiti hızla tamamlanmış olup üreticilerimize toplamda 46,1 milyar lira ödeme yapılmıştır. Tarımsal sulama yatırımları, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve su verimliliği politikalarımız hız kesmeden sürmektedir. Diğer yandan, yerli tohumla birlikte sertifikalı tohum-fide-fidan kullanımının artırılması, hastalık ve zararlılara karşı erken uyarı ve müdahale sistemlerimiz, üretim kayıplarını azaltmaya dönük olarak aktif biçimde işletilmektedir. Üreticiyi merkeze alan destek politikalarımız kararlılıkla sürdürülecek, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen vatandaşlarımızın kaliteli, güvenilir ve yeterli gıdaya erişimi her koşulda teminat altına alınacaktır. Türkiye tarımı güçlüdür. Bugün karşılaşılan mevsimsel etkiler geçicidir, tarımsal üretimi artırma ve altyapımızı güçlendirmeye yönelik azim ve kararlılığımız kalıcıdır."