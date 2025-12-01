Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.12.2025 12:48

OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi Türkiye oldu

Türkiye, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen 4'üncü ülke olarak kayıtlara geçti.

OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi Türkiye oldu

 Türkiye, uyguladığı ekonomik program ve sergilediği performansla büyümesini sürdürüyor.

Türkiye, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdü.

Arka arkaya 21 çeyrektir büyüme kaydeden Türkiye, bu değerle, verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında da söz konusu dönemde en yüksek büyüme gösteren 4'üncü ülke oldu.

Yüzde 10,5 büyüyen İrlanda ve yüzde 3,9 büyüyen Danimarka, OECD ülkeleri arasında ilk iki sırada yer aldı.

Polonya, bugün açıklanan nihai verilere göre üçüncü çeyrekte yüzde 3,8 büyüyerek 3'üncü sırada dikkati çekti. Sıralamada 4'üncülüğü alan Türkiye'yi, yüzde 3,6'lık büyüme oranıyla Kolombiya takip etti.

Gayrisafi yurt içi hasıla verileri açıklanan OECD ülkelerinden Meksika, Finlandiya ve Japonya'nın ekonomisi ise üçüncü çeyrekte küçüldü.

Ekonomisi en fazla küçülen ülke, yüzde 1,8 ile Japonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 0,6 daralmayla Finlandiya ve yüzde 0,1 ile Meksika takip etti.

Türkiye, G20'de 5'inci sırada

Türkiye, büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de yüzde 3,7 ile 5'inci sırada yer aldı.

G20 ülkeleri arasında üçüncü çeyrekte yıllık bazda ekonomisi en hızlı büyüyen ülke yüzde 8,2 ile Hindistan oldu.

ETİKETLER
Ekonomik Büyüme OECD
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Büyümenin OVP'nin sınırlı üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye
13:04
Türkiye MS hastalığının tedavisinde en iyi ülkeler arasında
12:35
Ateşkesi ihlal eden soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de 1 Filistinliyi daha öldürdü
12:32
Bakan Şimşek: Büyümenin OVP'nin sınırlı üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz
12:28
Cevdet Yılmaz: Türkiye ekonomisi dayanıklılığını ortaya koymuştur
12:16
Seven Vega sondaj gemisi Karadeniz yolunda
Gökyüzünden Doğu Anadolu
Gökyüzünden Doğu Anadolu
FOTO FOKUS
TRT ekranlarında anlamlı bağış
TRT ekranlarında anlamlı bağış
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ