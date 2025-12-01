Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 01.12.2025 12:28

Bakan Şimşek: Büyümenin OVP'nin sınırlı üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Büyümenin son çeyrekte ılımlı seyretmesini ve 2025 yılında OVP'nin sınırlı üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Büyümenin OVP'nin sınırlı üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak çeyreklik bazda yüzde 1,1 büyüdüğüne dikkati çeken Şimşek, "Böylece 9 aydaki yıllık büyüme yüzde 3,7 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aştı. Tarımın GSYH içindeki ağırlığının yüksek olduğu bu çeyrekte, zirai don ve kuraklığın etkisiyle daralan tarım katma değeri, büyümeyi belirgin şekilde sınırlarken, tarım dışı büyüme yıllık yüzde 5,6 oldu." ifadesini kullandı.

Şimşek, sanayinin katma değerinin yüzde 6,5 arttığını ve bu artışta özellikle yüksek teknolojili üretim öne çıktığını aktardı.

Deprem bölgesinin yeniden imarına yönelik çalışmaların katkısıyla inşaat sektöründeki güçlü büyümenin sürdüğünü belirten Şimşek, tüketim ve yatırımların yılın ilk yarısında olduğu gibi dengeli bir görünüm sergilediğini bildirdi.

"Büyümenin OVP'nin üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz"

Şimşek, inşaat yatırımlarındaki olumlu seyrin yanı sıra üretim kapasitesi açısından kritik önemde olan makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 11,3 arttığını aktararak, bu dönemde küresel ticaretteki görece zayıf seyrin de etkisiyle net dış talebin büyümeyi 1 puan sınırladığını ifade etti.

Cari açığın milli gelire oranının, yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyede kalmaya devam ettiğine işaret eden Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyümenin son çeyrekte ılımlı seyretmesini ve 2025 yılında OVP'nin sınırlı üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Daha elverişli finansal koşullar ve destekleyici küresel konjonktür sayesinde ekonomik aktivitedeki artışın 2026'da, bu yıldan daha olumlu olmasını bekliyoruz. Ayrıca büyümenin, enflasyondaki düşüşü desteklemeye devam edeceğini değerlendiriyoruz."

"Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz"

Şimşek, dezenflasyon sürecini de olumsuz etkileyen kuraklık ve don gibi arz yönlü şokların etkilerini azaltmak amacıyla verimliliği artıracak, sulama altyapısını güçlendirecek ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayacak çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak ve istihdamı korumak amacıyla reel sektöre yönelik desteklerimize devam ediyoruz. Fiyat istikrarını merkeze alan, sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışını hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Bu program sayesinde son iki yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirecek ve ekonomide dönüşümü sağlayarak verimliliği ve rekabet gücünü artıracak yapısal reformları hayata geçiriyoruz."

ETİKETLER
Ekonomik Büyüme Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek OVP
