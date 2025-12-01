Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 01.12.2025 11:57

Seven Vega sondaj gemisi Karadeniz yolunda

Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen Faz-2 çalışmalarında deniz altına boru hattı kuracak olan Seven Vega gemisi Sarayburnu'na demirledi. Gemi, Faz 2 kuyularından gelecek olan gazı, Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne ulaştıracak.

Seven Vega sondaj gemisi Karadeniz yolunda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Sarayburnu açıklarında bulunan Seven Vega gemisini ziyaret etti.

Gemi, Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmaları kapsamında denizaltına boru döşeme işlemini gerçekleştirecek.

Bakan Bayraktar, hedefin birinci fazda olduğu gibi ikinci fazda da 10 milyon metreküp doğalgaz üretmek olduğunu belirterek, çalışmalara ilişkin şu detayları paylaştı: 

 

"Bugün Sakarya Gaz Sahasındaki projemizin ikinci faz için önemli bir gün önemli bir aşama. İçinde bulunduğumuz seven mega gemisi ile beraber biz deniz tabanındaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yani kuyularımızın işlemleri aşağı yukarı bitmiş durumda. Şimdi kuyularımıza birbirine bağlayacak ve daha sonra da Osman Gazi ile oradaki üretim borularını bağlayacak bu gemiyi Karadeniz’e gönderiyoruz. Yaklaşık 40 günlük bir çalışmadan sonra bu çalışmalar hazır hale gelecek ve Osmangazi gemimiz inşallah 2026 yılı haziran temmuz aylarında hazır olduğunda elimizdeki lokasyona gidecek. Hedefimiz ikinci fazda birde olduğu gibi yaklaşık 10 milyon metreküp üretime çıkabilmek."

ETİKETLER
Karadeniz Bölgesi Sondaj Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar
Sıradaki Haber
Online alışverişte yılbaşı hareketliliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye
13:04
Türkiye MS hastalığının tedavisinde en iyi ülkeler arasında
12:51
OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi Türkiye oldu
12:35
Ateşkesi ihlal eden soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de 1 Filistinliyi daha öldürdü
12:32
Bakan Şimşek: Büyümenin OVP'nin sınırlı üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz
12:28
Cevdet Yılmaz: Türkiye ekonomisi dayanıklılığını ortaya koymuştur
Gökyüzünden Doğu Anadolu
Gökyüzünden Doğu Anadolu
FOTO FOKUS
TRT ekranlarında anlamlı bağış
TRT ekranlarında anlamlı bağış
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ