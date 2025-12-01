Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.12.2025 14:00

Airbus, yazılım güncellemesini tamamladı

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle yapılan uyarının ardından A320 ailesindeki binlerce uçakta yazılım güncellemesinin tamamlandığını bildirdi.

Airbus, yazılım güncellemesini tamamladı

Airbus'tan yapılan açıklamada, 28 Kasım tarihinde dünyadaki bütün A320 tipi uçaklarını ilgilendiren ve acil önlem alınması çağrısı içeren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayımlandığı anımsatıldı.

"Etkilenme olasılığı bulunan yaklaşık 6 bin uçağın büyük çoğunluğunda gerekli değişiklikler tamamlanmıştır.” ifadesi kullanılan açıklamada, Airbus’ın geriye kalan 100'den az sayıdaki uçakta yapılacak tadilatları desteklemek ve bunların tekrar hizmete girebilmesini sağlamak için hava yolu firmaları ile yakın çalıştığı bildirildi.

Bu arada, JetBlue uçuşunda yaşanan bir olayın analizinde, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrollerinin çalışması için kritik öneme sahip verileri bozabileceği belirlenmiş ve bu nedenle Airbus, 28 Kasım Cuma günü, A320 uçaklarının önemli bir kısmında acil yazılım güncellemesi gerektiğini duyurmuştu.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) da konuyla ilgili, "EASA, Airbus A320 ailesi için, uçak içi bilgisayarlarından birinde yapılan yazılım güncellemesinin yol açtığı hassasiyeti gidermek amacıyla bir Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi yayımladı." açıklamasını yapmıştı.

EASA, her uçağın tekrar yolcu taşıyabilmesi için sorunun çözülmesini talep etmiş, dünya çapındaki düzenleyici kurumlar da EASA'nın izinden giderek, hava yolu şirketlerine uçuşlara devam etmeden önce A320 yazılım sorununu gidermeleri talimatını vermişti.

Sıradaki Haber
OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi Türkiye oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:49
CHP'li belediyenin rüşvet davası başlıyor
14:52
Pitbull, iki küçük kardeşe saldırdı: Köpeğin sahibi gözaltına alındı
14:16
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlileri evlerini boşaltmaya zorladı
14:16
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
13:58
ASELSAN'ın LUNA-1 Uydusu, başarıyla fırlatıldı
13:43
103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu
Muğla'da bulunan insan figürlü mezar steli korumaya alındı
Muğla'da bulunan insan figürlü mezar steli korumaya alındı
FOTO FOKUS
TRT ekranlarında anlamlı bağış
TRT ekranlarında anlamlı bağış
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ