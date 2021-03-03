Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nde önemli mesajlar verdi.

Eğitimden, teknolojiye salgın döneminde atılan adımları tek tek anlatan Varank, birçok ülkede fabrikaların kapanmasına rağmen Türkiye’de dönemin en az zararla atlatıldığını söyledi.

Bakan Varank, hafta başında yayımlanan 2020 yılı büyüme rakamlarına atıf yaptı, “Pandemiye rağmen yılı pozitif büyümeyle tamamlayan 2’nci büyük ekonomi olmayı başardık” dedi.

“Yatırımcıların ilgisi artıyor”

Yalnızca ülke içi ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, yurt dışı taahhütlerinin de eksiksiz yerine getirildiğini söyleyen Varank, bu başarı sayesinde dünyanın her yerindeki yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin arttığını açıkladı.

Önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı ekonomik reform paketi ile ülkenin yatırımcılar için daha da cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

Salgın sonrasında uzaktan eğitim ve çalışma devam edecek

Varank, salgın sonrasında da uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma eğilimlerinin devam edeceğini söyledi.