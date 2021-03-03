İkinci el online pazarda, ilk defa Aralık 2020’de düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, şubat ayında da düşmeye devam etti. Böylece aralık ayından bu yana ilan fiyatları yüzde 3’e yakın düştü.

Şubat ayının bir diğer öne çıkan başlığı ise daha genç otomobillerin ilan sayısındaki artış oldu.

Şubat ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil olurken minivan ve Panelvan, arazi/ SUV ve pick-up, ticari araçlar ve motosiklet, otomobil ilanlarını takip etti.

Marka ve modelde en çok ilan verilenler sıralamasında ilk iki Renault Clio (yüzde 4,6) ile Volkswagen Passat (yüzde 4,5) olurken Opel Astra (yüzde 4,1) bir üst sıraya yükseldi. Sıralamada ilk üçü Renault Megane (yüzde 4) ve Ford Focus (yüzde 3,9) takip etti. Şubat ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV ve Pick-up markası ise yine Nissan oldu.

Şubatta en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. Geçen aya göre en çok ilanı verilen otomobiller bir yaş daha gençleşti ve liderlik 2016 (yüzde 8,5) model otomobil ilanlarının oldu.

Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 37’si 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. 100-150 bin aralığındaki araçlar ise ilanların yüzde 25,1'ini oluşturdu.

Otomobil ilanlarının yüzde 25,4’ü ise 50 bin - 100 bin TL aralığında satışa sunuldu.