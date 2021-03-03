Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 18 yılda Çorum’da inşa edilen 18 sulama tesisi ile 244 bin 300 dekar zirai arazi sulamaya açıldı.

Bu projelerle daha verimli hale gelen Çorum topraklarında, çiftçilere yıllık 91 milyon 758 bin 103 liralık ilave zirai artış imkanı sağlandı.

Yaklaşık 146 bin dekar arazi sulanacak

İnşası devam eden 4 sulama projesi ile toplam 145 bin 890 dekar arazinin sulanması hedefleniyor.

Böylece, 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 70 milyon 567 bin lira katkı sağlanacak.

Kentte çalışmalar sürüyor

Çorum’da 18 yılda 11 baraj ve 3 gölet inşasının tamamlanmıştı. Kentte 5 baraj ve 1 göletin yapımı ise hala devam ediyor.

2003 yılından itibaren tamamlanan içme suyu tesisleriyle, 484 bin 125 kişinin ihtiyacını karşılayacak yıllık 10,04 milyon metreküp içme suyu temin ediliyor.

2021 yılı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından “Sulamada Hamle Yılı” olarak ilan edilmişti.