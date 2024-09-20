Çok Bulutlu 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.09.2024 12:24

Bakan Uraloğlu: Kara yollarında karbon emisyonlarını azaltacak yatırımlar yapıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kentsel hareketlilikte sürdürülebilirliği önemsediklerini belirterek, "Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ruhuna uygun, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma ağlarımızı yaygınlaştırıyor, kara yollarında karbon emisyonlarını azaltacak yatırımlar yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu: Kara yollarında karbon emisyonlarını azaltacak yatırımlar yapıyoruz

Bakan Uraloğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kentsel hareketlilikte sürdürülebilirliği önemsediklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma yatırımlarımızın merkezine vatandaşımızın konforunu ve sağlığını koyuyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ruhuna uygun olarak, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma ağlarımızı yaygınlaştırıyor, kara yollarında karbon emisyonlarını azaltacak yatırımlar yapıyor, Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı'nda olduğu gibi bisiklet ve yürüyüş yollarıyla şehirlerimize nefes aldırıyoruz. Sürdürülebilir ulaştırma yatırımlarıyla Türkiye hızlanıyor."

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
THY'nin İstanbul-Santiago seferleri başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:21
İzmir merkezli terör operasyonunda 13 gözaltı
13:16
Emine Erdoğan'dan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin paylaşım
13:14
Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu
12:47
Şeker pancarı alım fiyatı haftaya açıklanacak
12:50
THY'nin İstanbul-Santiago seferleri başlıyor
12:51
Elektrikli otomobil ithalatı ve satışında tüketiciyi koruyan düzenleme genişletildi
Şahinkaya Kanyonu yaz sezonunda yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırladı
Şahinkaya Kanyonu yaz sezonunda yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırladı
FOTO FOKUS
Konya Ovası'ndaki obruklar görüntülendi
Konya Ovası'ndaki obruklar görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ