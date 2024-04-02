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Ekonomi
AA 02.04.2024 12:20

Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine beyanname uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine beyanname uyarısı
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından, kira beyannamelerine ilişkin bilgi verdi.

Gelir İdaresi Başkanlığının, idari kayıtları (tapu, MERNİS gibi) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."

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