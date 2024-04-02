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Ekonomi
AA 02.04.2024 11:42

Bakan Yumaklı: 45 projeye 210,6 milyon lira hibe sağlanacak

IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan 45 projeye 210,6 milyon lira hibe sağlanacak.

Bakan Yumaklı: 45 projeye 210,6 milyon lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretimi ve üreticileri desteklemeyi sürdürdüklerini aktardı.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan projelere 210,6 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Böylelikle IPARD II programı 13. başvuru çağrısı kapsamında desteklenen proje sayısı 379'a, hibe tutarı ise 1,2 milyar liraya ulaşmış oldu."

Bakan Yumaklı, söz konusu projelerin yatırım süreci tamamlandığında, yaklaşık 380,7 milyon lira tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılmış olacağını ifade etti.

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İbrahim Yumaklı Hayvancılık Hibe Desteği
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