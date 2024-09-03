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Ekonomi
AA 03.09.2024 11:44

Bakan Şimşek: Yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz

Bakan Şimşek, "Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: Yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verileriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, "Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti" dedi.

Ağustos ayında enflasyonun yüzde 2,5 olarak gerçekleştiğini söyleyen Şimşek, "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu" açıklamasını yaptı.

Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımız aşikâr. Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor"

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Enflasyon Ekonomik Düzenlemeler
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