Mücevher sektörünün ihracatı ağustosta arttı

Son yıllarda alım heyetleri ve yurt dışı fuarlarda boy göstererek pazar genişliğini artıran mücevher sektörü, ihracatını artırmayı sürdürüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolara çıkarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin mücevher ihracatı, ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 107,9 artışla 963 milyon 384 bin dolara yükseldi.

Böylece, mücevher sektörünün dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre 2 katının üzerine çıkmış oldu. Sektörün ihracatı, yılın 8 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17,5 artışla 4 milyar 716 milyon 243 bin dolar oldu.

Geçen ay mücevher sektörünün ihracattaki payı yüzde 4,4 oldu

Mücevher sektörü ihracatının toplam ihracattaki payı da yüzde 4,4 olarak hesaplandı.

Mücevher sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında 563,4 milyon dolarlık altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 28,1 milyon dolarlık gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 357,1 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, 650,6 bin dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş diğer kıymetli metaller, 6,8 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş gümüş, 148,1 bin dolarlık kıymetli metallerden mamul diğer eşya, 3,6 milyon dolarlık kıymetli metallerin veya kıymetli metal ile kaplama metallerin döküntü artıkları, 1,7 milyon dolarlık kıymetli metallerle kaplanmış saatler, aksam ve parçalar, 957,4 bin dolarlık kültür incileri, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve bunlardan mamul, 942,4 bin dolarlık taklit mücevherci eşyası ihracatı yapıldı.

En fazla ihracat Birleşik Arap Emirlikleri'ne

Mücevher sektöründe en fazla ihracat 521,9 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılırken, bu ülkeyi 67,6 milyon dolarla ABD, 52,9 milyon dolarla Hong Kong, 50,9 milyon dolarla Irak ve 47,3 milyon dolarla Kırgızistan takip etti.

Birleşik Arap Emirlikleri, ihracat artışında da zirvede yer aldı.

Sektörün bu ülkeye ihracatı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 341,7 milyon dolar arttı. İhracat artışında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 45,4 milyon dolarla Irak, 38,3 milyon dolarla Kırgızistan, 29,4 milyon dolarla Libya ve 22,6 milyon dolarla Hong Kong izledi.

Mücevher sektörü, bu dönemde Libya'ya 36,1 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

İl bazında bakıldığında, geçen ay mücevher sektöründe en fazla ihracat 514,1 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Çorum'dan 443,2 milyon dolarlık, Ankara'dan 2,4 milyon dolarlık, Tekirdağ'dan 1,1 milyon dolarlık ve Antalya'dan 553 bin dolarlık mücevher ihracatı yapıldı.