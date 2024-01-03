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Ekonomi
AA 03.01.2024 10:56

Bakan Şimşek: Uyguladığımız program sayesinde öngörülebilirliği artırdık

Bakan Şimşek, "Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek: Uyguladığımız program sayesinde öngörülebilirliği artırdık

Şimşek, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından bugün açıklanan Aralık 2023 dönemi enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Uyguladıkları ekonomi programının gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdıklarına işaret eden Şimşek, 2023 yıl sonu gerçekleşmelerinin programla uyumlu seyrettiğini ve revize hedefleri tutturduklarını vurguladı.

Şimşek, aylık enflasyonda devam eden düşüşle yıl sonu enflasyonunun yüzde 64,8 olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimizle uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimizle uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

 

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Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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