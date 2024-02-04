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Ekonomi
TRT Haber 04.02.2024 15:21

Bakan Şimşek: Merkez Bankası başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır" dedi.

Bakan Şimşek: Merkez Bankası başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yeni görevine başlayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı tebrik etti.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz." 

TCMB Başkanı Fatih Karahan: Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır

 

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