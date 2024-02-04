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Ekonomi
TRT Haber 04.02.2024 15:00

TCMB Başkanı Fatih Karahan: Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, “Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır” diye konuştu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan: Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı.

Karahan, enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu:

“Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.” 

Fatih Karahan, 2024 yılının ilk enflasyon raporunu 8 Şubat Perşembe günü saat 10.30’da düzenleyecek toplantıda açıklayacak.

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