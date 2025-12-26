Puslu 6.9ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 26.12.2025 11:27

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme dezenflasyon sürecini destekleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son bir yılda hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde belirgin bir gerileme yaşandığını belirterek, dezenflasyon sürecinin güçlenerek devam edeceğini vurguladı.

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme dezenflasyon sürecini destekleyecek
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Enflasyon beklentilerinde son bir yıllık süreçte iyileşme kaydedildiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti;

12 ay sonrası enflasyon beklentileri son bir yılda hanehalkında 12,2 puan, reel sektörde 12,8 puan, piyasa katılımcılarında 3,7 puan geriledi.

Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz.

Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı Enflasyon
