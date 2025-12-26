Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme dezenflasyon sürecini destekleyecek

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Enflasyon beklentilerinde son bir yıllık süreçte iyileşme kaydedildiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti;

12 ay sonrası enflasyon beklentileri son bir yılda hanehalkında 12,2 puan, reel sektörde 12,8 puan, piyasa katılımcılarında 3,7 puan geriledi.

Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz.