AA 26.12.2025 10:21

AFAD 473 sözleşmeli personel istihdam edecek

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 473 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, AFAD'ın merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde görev yapacak.

Bu kapsamda, avukat, mühendis, büro personeli, veteriner, sosyal çalışmacı, sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve teknisyen ünvanlarında 473 kişi alınacak.

Başvurular 5 Ocak'ta başlayacak

İlana başvurular 5 Ocak-12 Ocak'ta Kariyer Kapısı'nın "www.kariyerkapisi.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden yapılacak. Ayrıntılar, Başkanlığın "www.afad.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.

Başvurusu alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, 16 Şubat-6 Mart'ta Başkanlık hizmet binasında sözlü sınava tabi tutulacak.

Başarılı olan adaylar, yerleştirme sonuçlarını, Başkanlıktan yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı sistemi üzerinden görebilecek.

