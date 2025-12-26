Puslu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 26.12.2025 10:25

Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu

Adli ve idari yargıda 2026 yılında uygulanacak bilirkişi asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte bilirkişilere ödenecek taban ücretler netleşirken, uzmanlık alanları ve mahkeme türlerine göre farklı fiyatlandırmalar belirlendi.

Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca hazırlanan "2026 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi", 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni tarifeye göre, bilirkişilerin sarf edeceği emek ve mesai karşılığında ödenecek asgari ücretler mahkeme türlerine göre şu şekilde sıralandı; İcra ve İflas daireleri, Sulh Hukuk, Tüketici Mahkemeleri ile Sulh Ceza Hakimlikleri: 2.200 lira, Aile, İş ve Kadastro Mahkemeleri: 2.800 lira, Asliye Hukuk, İdare ve Vergi Mahkemeleri ile Asliye Ceza Mahkemeleri: 3.600 lira, Asliye Ticaret ile Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri: 4.100 lira, Ağır Ceza Mahkemeleri: 4.100 lira, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri: 4.200 lira, Yargıtay ve Danıştay (İlk derece mahkemesi sıfatıyla): 5.100 lira, Özel hukuk tüzel kişilerine verilecek bilirkişi ücreti ise 5 bin 900 lira olarak sabitlendi.

Tarifede yer alan ücretler, görevlendirmeyi yapan merci tarafından belirli kriterler göz önünde bulundurularak artırılabilecek. Bilirkişinin vasfı, uyuşmazlığın niteliği, dosya kapsamı ve inceleme için harcanan süre gibi unsurlar bu artışta etkili olacak. Öte yandan, işin mahiyetinin gerektirdiği durumlarda veya seri dosyalarda hakim kararıyla ücretlerde indirime gidilebilecek.

Ek rapor ve giderlere ilişkin düzenlemeler

Yeni tebliğe göre, bilirkişinin ulaşım, konaklama ve yemek gibi mutad giderleri, belge karşılığında ayrıca ödenecek. Raporun hazırlanması sürecinde ihtiyaç duyulması halinde avans ödemesi yapılabilecek.

Bilirkişiden, görevlendirme kararındaki sorular dışında ek bilgi talep edilmesi durumunda ek ücret ödenebilecek. Ancak rapordaki eksikliklerin giderilmesi veya belirsizliklerin açıklığa kavuşturulması amacıyla istenen ek raporlar için ayrıca bir ücret ödenmeyecek.

Hatalı rapora ücret kesintisi

Yönetmeliğe aykırı şekilde hazırlanan raporlar için cezai müeyyide uygulanabilecek. Görevlendirme esaslarına aykırı rapor düzenlenmesi halinde, ilgili merci tarafından ücret ödenmemesine veya ücrette indirime gidilmesine karar verilebilecek.

1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek olan bu tarifeyle birlikte, 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 yılı tarifesi yürürlükten kalkacak.

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı
Sıradaki Haber
Arabuluculuk 2026 yılı ücretleri belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
MSB 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel alacak
13:00
Tüketiciyi aldatan sağlık beyanına 185 milyon lira ceza
12:54
Güney Kore, yabancıların ülkeden evlat edinmesine izin veren programını 2029'a kadar sonlandırmayı planlıyor
12:53
Siber Güvenlik Başkanlığının yeni yapısı Türkiye'nin dijital ekosistemine güç katacak
12:29
Banka hesapları dolandırıcılıkta kullanılan 5 sanığın 10'ar yıla kadar hapsi istendi
12:22
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Duran: Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti
İletişim Başkanı Duran: Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ